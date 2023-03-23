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Мишустин: cпад ВВП России оказался умеренным, вопреки прогнозам

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Спад ВВП России оказался вполне умеренным, вопреки прогнозам аналитиков, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин: cпад ВВП России оказался умеренным, вопреки прогнозам
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Ещё прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но мы выстояли. Да, это было непросто. Спад — неизбежный в таких условиях — оказался вполне умеренным», — цитирует его РИА Новости.

Мишустин отметил, что российскую экономику вернули на траекторию роста.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в стране.

По его словам, в II квартале 2023 года ожидается существенное увеличение ВВП России.

Также он заявил, что российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели.

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