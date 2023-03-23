Мишустин: cпад ВВП России оказался умеренным, вопреки прогнозам
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Ещё прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но мы выстояли. Да, это было непросто. Спад — неизбежный в таких условиях — оказался вполне умеренным», — цитирует его РИА Новости.
Мишустин отметил, что российскую экономику вернули на траекторию роста.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в стране.
По его словам, в II квартале 2023 года ожидается существенное увеличение ВВП России.
Также он заявил, что российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели.