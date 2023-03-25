Врач Демьяновская объяснила возникновение бессонницы

Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала в беседе с RT, с чем связано возникновение бессонницы и что делать, чтобы чувствовать себя бодрым.

Она напомнила, что организм живёт по биологическим часам, то есть в соответствии с циркадными ритмами.

«В тёмное время суток переходит в режим отдыха, в светлое — в режим активности. Этими циклами управляют гормоны, и главный из них мелатонин — гормон сна, который вырабатывается в головном мозге», — подчеркнула Демьяновская.

Биологические часы работают так, что человеку хочется спать именно ночью, добавила собеседница RT.

«Всё потому, что синтез мелатонина сильно зависит от освещённости: почти 70% этого гормона вырабатывается в тёмное время суток», — заявила врач.

Эксперт пояснила, что бессонница возникает, если происходит сбой в синтезе мелатонина. При этом, по данным лаборатории, у 72% людей, сдавших анализ на мелатонин, уровень гормона сна понижен, отметила Демьяновская.

«Часто уровень мелатонина снижается из-за стресса, нарушения режима дня и правил гигиены сна. Например, важно следовать циркадным ритмам, то есть отдыхать ночью, а бодрствовать днём. При этом желательно ложиться в одно и то же время и спать каждый день по 7—8 часов, не отсыпаться в выходные за всю неделю. Даже несколько бессонных ночей могут нарушить работу биологических часов», — рассказала специалист.

По её словам, важно спать именно в тёмном помещении: мелатонин вырабатывается исключительно в темноте. На ночь желательно выключить свет, телевизор и все гаджеты, плотно закрыть шторы.

«Чай и кофе тоже могут подавлять выработку мелатонина, поэтому их стоит пить в первой половине дня. За пару часов до сна желательно не есть тяжёлой и жирной пищи, чтобы организм вместо полноценного отдыха не тратил энергию на пищеварение», — посоветовала эксперт.

Ранее врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с RT рассказала о влиянии стресса на сон.