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Врач Слюняева объяснила причины послеобеденной сонливости

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Врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Слюняева объяснила, почему после сытного обеда появляется сонливость.
Врач Слюняева объяснила причины послеобеденной сонливости
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После съеденной пищи организм начинает задействовать большую часть энергии для процесса переваривания и полноценной работы желудка, рассказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

При этом перераспределяется кровоток, что приводит к снижению мозговой активности организма. Наряду с этим снижается количество кислорода, который попадает к мозгу.

Кроме того, в процессе приёма пищи начинает вырабатываться ряд гормонов, способствующих развитию чувства сонливости, — это серотонин (гормон удовольствия) и мелатонин (гормон сна) — после хорошего обеда их уровень в организме заметно повышается, заключила Слюняева.

Ранее психиатр Евгений Кульгавчук в беседе с ФАН перечислил возможные причины ночных кошмаров.

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