Диетолог Павлюк предостерегла от чрезмерного употребления соевого соуса из-за содержания в нём соли
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К соусу стоит относиться как к одному из вариантов соли, а её количество в рационе должно быть минимальным, особенно в случае хронических заболеваний, объяснила она в разговоре с «Москвой 24».
«Кроме того, в процессе брожения в соевом соусе образуется глутамат натрия. При его избыточном употреблении и при индивидуальной непереносимости (что встречается крайне редко) могут возникать такие побочные эффекты, как головокружение, потливость, сердцебиение, головная боль, одышка», — предупредила Павлюк.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.