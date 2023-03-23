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Диетолог Павлюк предостерегла от чрезмерного употребления соевого соуса из-за содержания в нём соли

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Врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк посоветовала ограничить употребление соевого соуса людям с хроническими заболеваниями из-за высокого содержания в нём соли и глутамата натрия.
Диетолог Павлюк предостерегла от чрезмерного употребления соевого соуса из-за содержания в нём соли
  • Gettyimages.ru

К соусу стоит относиться как к одному из вариантов соли, а её количество в рационе должно быть минимальным, особенно в случае хронических заболеваний, объяснила она в разговоре с «Москвой 24».

«Кроме того, в процессе брожения в соевом соусе образуется глутамат натрия. При его избыточном употреблении и при индивидуальной непереносимости (что встречается крайне редко) могут возникать такие побочные эффекты, как головокружение, потливость, сердцебиение, головная боль, одышка», — предупредила Павлюк.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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