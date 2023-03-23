Юрист Южалин рассказал, выгодно ли брать отпуск в мае

Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал в беседе с RT, выгодно ли брать в мае отпуск.

По словам специалиста, чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня в таком месяце может быть больше, чем оплата отпуска по среднему заработку.

«Однако если сравнивать май 2023 года с остальными месяцами года, разница в рабочих днях (и часах) не будет очень существенная. Например, в мае 2023 года столько же рабочих дней, сколько и в апреле 2023 года (хотя в апреле нет дополнительных выходных дней). Но при этом если сравнивать, например, май и июнь 2023 года, то разница уже будет (в июне — 21 рабочий день и 168 рабочих часов). Поэтому, используя отпуск в мае, вы, возможно, потеряете немного в деньгах, но эта потеря будет несущественной», — заявил Южалин.

Эксперт также напомнил, что в мае заработная плата работников, которые получают оклад, не должна быть уменьшена из-за дополнительных выходных.

«Их наличие в мае означает лишь то, что стоимость одного рабочего дня у работника будет немного выше по сравнению с остальными месяцами года, где рабочих дней больше», — заключил собеседник RT.

Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш и заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказали об особенностях работы в праздничные дни, а также о правилах оплаты такого труда для тех, кто работает по графику 5/2.