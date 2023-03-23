Аналитики выяснили, жители каких городов России чаще всего меняют работу

Аналитики провели исследование и выяснили, жители каких российских городов чаще остальных меняют место работы. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.

О том, что они сменили работу более двух раз за последний год, рассказали 31% жителей Екатеринбурга, 30% петербуржцев, 29% жителей Москвы, 26% ростовчан и 24% тех, кто живёт во Владивостоке (вопрос предполагал множественный выбор).

Как отметили аналитики, основная причина частой смены работы — желание улучшить условия труда. При этом основной критерий — рост зарплаты. Как основание для смены места работы его указали 59% опрошенных, говорится в итогах опроса в рамках проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для аналитического центра «АльфаСтрахование».

Ещё одна причина — желание подниматься по карьерной лестнице: это мотивировало 17% респондентов. 9% указали, что на предыдущих местах работы их не устраивал соцпакет, коллектив и начальство, выяснили аналитики.

Другое важное основание для смены места работы — график. 11% участников исследования отметили, что их не устраивали переработки и работа в выходные, поэтому они выбрали работу с фиксированным рабочим днём.

Отмечается, что при этом большинство опрошенных сменили вид деятельности — об этом сообщили 47%.

Из них 23% прошли переобучение и повышение квалификации, подчёркивается в исследовании.

Как добавили эксперты, респонденты работают в бизнес-сфере (22%), образовании (14%), здравоохранении (9%), сфере производства (8%), промышленности (10%), обслуживания и доставки (11%), а 7% после неоднократной смены работы стали самозанятыми.

Всего в опросе приняли участие более 1,4 тыс. человек.

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