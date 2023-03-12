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Специалист Губанов назвал условия отказа работодателя предоставить работнику отпуск при увольнении

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Анастасия Румянцева
Специалист Роман Губанов рассказал в беседе с RT, в каком случае руководитель может отказать сотруднику в отпуске при увольнении.
Специалист Губанов назвал условия отказа работодателя предоставить работнику отпуск при увольнении
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Он напомнил, что отпуск с последующим увольнением разрешён законодательством и часто практикуется сотрудниками.

«Всё зависит от отпускных графиков. Сотрудник заранее согласовывает дату отпуска, и в этот день он может уйти отдыхать. Если работник не обговорил этот вопрос и не отгулял свои выходные за время работы, то руководитель вправе сам решить, запретить или разрешить отпуск», — рассказал руководитель направления продаж «Авито Работы».

По его словам, повлиять на отказ в предоставлении отпуска могут соглашение об увольнении и трудовой договор.

В договоре можно уведомить подчинённого, что он должен отработать две недели без отпуска, перед тем как покинуть должность, объяснил Губанов.

«Согласие о выходных с последующим увольнением оформляется в таком же порядке: если стороны договорились об этом, то поменять своё решение работодатель уже не сможет. Есть и ещё одна веская причина, при которой отпуск работнику не положен, — увольнение за невыполнение обязанностей», — добавил он.

Если сотрудник совершил проступок, нарушил закон или трудовую дисциплину, руководитель может уволить его без предоставления выходных.

«В этом случае никакой речи об отпуске идти не может», — заключил собеседник RT. 

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