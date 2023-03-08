Юрист Южалин рассказал, что делать при задержке зарплаты работодателем

Александр Южалин, руководитель юридической практики SuperJob, рассказал в беседе с RT, что делать при задержке зарплаты работодателем.

Как напомнил эксперт, Трудовой кодекс устанавливает обязанность для работодателя выплачивать заработную плату работникам не реже чем каждые полмесяца.

«Конкретные дни выплаты заработной платы работодатель должен установить в правилах внутреннего трудового распорядка, в трудовом или коллективном договоре. Далее заработная плата должна выплачиваться строго в установленные дни (или накануне, если день выплаты заработной платы выпадает на нерабочий день). Невыплата заработной платы в указанный день уже будет являться нарушением законодательства. Закон не предусматривает возможности для работодателя задержать выплату заработной платы в принципе. Поэтому задержка заработной платы недопустима вообще», — подчеркнул собеседник RT.

Он напомнил, что если работодатель нарушает сроки выплаты заработной платы, то должен выплатить работнику дополнительную компенсацию за каждый день задержки до выплаты заработной платы в полном объёме.

«Размер компенсации — не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка России от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчёта включительно», — пояснил Южалин.

В случае нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы у работника есть несколько вариантов действий. Один из них — обращение с жалобой на действия работодателя в государственную инспекцию труда (ГИТ).

«По факту обращения ГИТ может проверить факты, изложенные в жалобе, обязать работодателя устранить нарушение и/или привлечь работодателя к административной ответственности», — рассказал эксперт.

Также работник может обратиться с исковым заявлением в суд, добавил он.

«Если задержка заработной платы продолжается долгое время, работнику целесообразно обратиться с исковым заявлением в суд о взыскании неполученной заработной платы. Если задержка заработной платы составляет более 15 дней, работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы», — объяснил он.

В этот период работник имеет право в своё рабочее время отсутствовать на рабочем месте, а также за это время за ним будет сохраняться средний заработок, заключил специалист.

Ранее Южалин напомнил об особенностях расчёта суммы выплат на больничном.