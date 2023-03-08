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Юрист Южалин рассказал, что делать при задержке зарплаты работодателем

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Анастасия Румянцева
Александр Южалин, руководитель юридической практики SuperJob, рассказал в беседе с RT, что делать при задержке зарплаты работодателем.
Юрист Южалин рассказал, что делать при задержке зарплаты работодателем
  • Gettyimages.ru
  • © alvarez

Как напомнил эксперт, Трудовой кодекс устанавливает обязанность для работодателя выплачивать заработную плату работникам не реже чем каждые полмесяца.

«Конкретные дни выплаты заработной платы работодатель должен установить в правилах внутреннего трудового распорядка, в трудовом или коллективном договоре. Далее заработная плата должна выплачиваться строго в установленные дни (или накануне, если день выплаты заработной платы выпадает на нерабочий день). Невыплата заработной платы в указанный день уже будет являться нарушением законодательства. Закон не предусматривает возможности для работодателя задержать выплату заработной платы в принципе. Поэтому задержка заработной платы недопустима вообще», — подчеркнул собеседник RT.

Он напомнил, что если работодатель нарушает сроки выплаты заработной платы, то должен выплатить работнику дополнительную компенсацию за каждый день задержки до выплаты заработной платы в полном объёме.

«Размер компенсации — не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка России от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчёта включительно», — пояснил Южалин.

В случае нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы у работника есть несколько вариантов действий. Один из них — обращение с жалобой на действия работодателя в государственную инспекцию труда (ГИТ).

«По факту обращения ГИТ может проверить факты, изложенные в жалобе, обязать работодателя устранить нарушение и/или привлечь работодателя к административной ответственности», — рассказал эксперт.

Также работник может обратиться с исковым заявлением в суд, добавил он.

«Если задержка заработной платы продолжается долгое время, работнику целесообразно обратиться с исковым заявлением в суд о взыскании неполученной заработной платы. Если задержка заработной платы составляет более 15 дней, работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы», — объяснил он.

В этот период работник имеет право в своё рабочее время отсутствовать на рабочем месте, а также за это время за ним будет сохраняться средний заработок, заключил специалист.

Ранее Южалин напомнил об особенностях расчёта суммы выплат на больничном.

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