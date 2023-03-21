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Минсельхоз убрал из целей госпрограммы потребление рыбы не менее ‎25 кг в год на человека

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Минсельхоз России убрал из числа целей госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» потребление рыбопродуктов в стране в объёме не менее ‎25 кг в год на человека.
Минсельхоз убрал из целей госпрограммы потребление рыбы не менее ‎25 кг в год на человека
  • Gettyimages.ru

Проект постановления правительства опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

«Скорректировать абзац... достижения среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации в объёме не менее ‎25 кг в год в живом весе», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Также проект постановления предлагает исключить цель укрепления лидерства на рыбных рынках ЕС и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в связи с различными изменениями и закрытием сбыта для российских рыбохозяйственных предприятий.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рекордный урожай зерна позволит России увеличить внутреннее потребление, а также оказать помощь дружественным и нуждающимся странам.

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию сообщал, что Россия в 2022—2023 сельскохозяйственном году экспортирует до 55—60 млн т зерна, когда-то это казалось неосуществимым планом.

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