Минсельхоз убрал из целей госпрограммы потребление рыбы не менее 25 кг в год на человека
- Gettyimages.ru
Проект постановления правительства опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
«Скорректировать абзац... достижения среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации в объёме не менее 25 кг в год в живом весе», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Также проект постановления предлагает исключить цель укрепления лидерства на рыбных рынках ЕС и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в связи с различными изменениями и закрытием сбыта для российских рыбохозяйственных предприятий.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рекордный урожай зерна позволит России увеличить внутреннее потребление, а также оказать помощь дружественным и нуждающимся странам.
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию сообщал, что Россия в 2022—2023 сельскохозяйственном году экспортирует до 55—60 млн т зерна, когда-то это казалось неосуществимым планом.