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Мишустин: рекордный урожай зерна позволяет России помочь дружественным и бедным странам

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Рекордный урожай зерна позволит России увеличить внутреннее потребление, а также оказать помощь дружественным и нуждающимся странам.
Мишустин: рекордный урожай зерна позволяет России помочь дружественным и бедным странам
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Satushek

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в прошлом году в России собрали более 150 млн т зерновых.

«Конечно, в этом смысле мы можем увеличить и внутреннее потребление, но и помочь странам — и дружественным, и бедным странам, которые нуждаются, где голодают, в хлебе, зерновых», — цитирует его РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что Россия в 2022—2023 сельскохозяйственном году экспортирует до 55—60 млн т зерна, когда-то это казалось неосуществимым планом.

Посол России в Египте Георгий Борисенко сообщил, что объём поставок российского зерна в Египет увеличился, несмотря на антироссийские санкции Запада.

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