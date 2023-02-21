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Путин: Россия в 2022—2023 сельскохозяйственном году экспортирует до 60 млн т зерна

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Россия в 2022—2023 сельскохозяйственном году экспортирует до 55—60 млн т зерна, когда-то это казалось неосуществимым планом.
Путин: Россия в 2022—2023 сельскохозяйственном году экспортирует до 60 млн т зерна
  • РИА Новости

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.

«Российские аграрии собрали рекордный урожай, свыше 150 млн т зерна, в том числе более 100 млн т пшеницы. До конца сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023-го, мы сможем довести общий объём экспорта зерна до 55—60 млн т. Ещё 10—15 лет назад это казалось просто сказкой, неосуществимым планом», — заявил Путин.

Он напомнил, что в 2022 году сельскохозяйственное производство показало двузначные темпы роста.

Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.

RT ведёт прямую трансляцию.

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