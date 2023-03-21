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Диетолог Русакова предостерегла от употребления продуктов с избытком сахара и ГМО

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Врач-диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест», к. м. н. Дарья Русакова посоветовала с осторожностью относиться к вредным добавкам в продуктах питания и внимательно изучать информацию на упаковках.
Диетолог Русакова предостерегла от употребления продуктов с избытком сахара и ГМО
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В разговоре с «Известиями» Русакова отметила, что в продукты обычно добавляют все виды простого и рафинированного сахара, включая фруктозу.

Она также посоветовала остерегаться генетически модифицированных компонентов, которые в том числе содержатся в продуктах растительного происхождения — соя, кукуруза, рапс, крахмалы.

Насторожить покупателя должно и избыточное количество в продуктах трансжиров, поваренной соли и рафинированного крахмала. Кроме того, Русакова предостерегла от употребления некоторых пищевых добавок, таких как Е621 и Е627, которые могут вызвать постепенную потерю зрения и аллергические реакции.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с размером упаковки товаров.

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