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Рогов: Путин в ходе визита в Мариуполь оставил Западу несколько скрытых посланий

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Президент России Владимир Путин во время визита в Мариуполь в Донецкой Народной Республике оставил Западу несколько скрытых посланий.
Рогов: Путин в ходе визита в Мариуполь оставил Западу несколько скрытых посланий
  • РИА Новости

Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наш президент оставил несколько «пасхалок» Западу в ходе своего рабочего визита в Мариуполь», — цитирует его РИА Новости.

Одним из посланий Рогов назвал посещение Путиным зала местной филармонии, где, по его словам, «как раз и планируется проведение открытого трибунала над украинскими военными преступниками и нацистами».

«Своим присутствием в этом зале наш президент показал Западу, что идея проведения трибунала не снята с повестки», — пояснил Рогов.

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Он осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.

Кортежа фактически в Мариуполе не было, Путин соблюдал все правила дорожного движения в городе.

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