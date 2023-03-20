Рогов: Путин в ходе визита в Мариуполь оставил Западу несколько скрытых посланий
- РИА Новости
Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наш президент оставил несколько «пасхалок» Западу в ходе своего рабочего визита в Мариуполь», — цитирует его РИА Новости.
Одним из посланий Рогов назвал посещение Путиным зала местной филармонии, где, по его словам, «как раз и планируется проведение открытого трибунала над украинскими военными преступниками и нацистами».
«Своим присутствием в этом зале наш президент показал Западу, что идея проведения трибунала не снята с повестки», — пояснил Рогов.
19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.
В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.
Он осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.
Кортежа фактически в Мариуполе не было, Путин соблюдал все правила дорожного движения в городе.