Нутрициолог Андрейчук посоветовала есть тёмный шоколад и орехи при недостатке магния
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Магний входит в состав более чем 300 ферментов. Он важен для женского репродуктивного здоровья. Кроме того, он помогает поддерживать здоровье кожи, волос и предотвращает появление морщин и отёков, сообщила она в беседе с «Москвой 24».
Магний содержится в различных растительных источниках, таких как пшеничные отруби, какао, тёмный шоколад, орехи, морские водоросли, авокадо, брокколи и злаки.
При дефиците магния человек становится раздражительным и рассеянным, плохо спит и быстро устаёт. Также может быть слабость и головокружение, иногда появляются судороги в мышцах ног, отметила Андрейчук.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.