Врач Парфёнова: нарушения работы ЖКТ провоцируют ожирение и диабет второго типа
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«Именно в кишечнике содержится до 90% всех иммунных клеток тела. Здесь же вырабатываются гормоны, отвечающие за настроение. Нарушения работы ЖКТ провоцируют ожирение, атопический дерматит, сахарный диабет второго типа и другие болезни», — объяснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Выявить возможный дисбаланс кишечной микробиоты поможет медицинская диагностика.
По словам Парфёновой, помочь кишечнику можно, соблюдая общие рекомендации: употреблять клетчатку, содержащуюся в крупах, сырых овощах и фруктах, а также рыбу, орехи, семена, мясо индейки, тёмный шоколад, сыры, ягоды.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.