Юрист Южалин назвал обязательные выплаты при увольнении сотрудника

Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал в беседе с RT, какие выплаты положены работнику при увольнении.

По его словам, независимо от того, на каком основании увольняется сотрудник, в последний день работы в организации ему должны выплатить заработную плату за отработанный период.

При этом, как напомнил Южалин, в её состав включается не только оклад, но и всевозможные премии, надбавки, доплаты, которые предусмотрены системой оплаты труда в организации.

Также должна быть выплачена компенсация за дни неиспользованного отпуска, добавил специалист.

В отдельных случаях при увольнении, помимо основных выплат, работнику выплачивается выходное пособие, заявил юрист. Его размер определяется в зависимости от основания увольнения.

«При ликвидации организации или сокращении численности / штата — один средний месячный заработок; при отказе работника от перевода на другую работу, необходимую в связи с медицинским заключением, или при отсутствии у работодателя такой работы, или при признании работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением — двухнедельный средний заработок», — рассказал собеседник RT.

При увольнении по соглашению сторон работник и работодатель могут договориться о дополнительной сумме, которую работодатель должен будет выплатить работнику при увольнении.

«Эта сумма прописывается в самом соглашении», — заявил Южалин.

Если сотрудник уволен в связи с ликвидацией организации или сокращением численности / штата, то, помимо выходного пособия, за работником на период трудоустройства сохраняется средний заработок, пояснил эксперт.

Выходное пособие, которое выплачивается при увольнении, идёт в счёт первого месяца после увольнения, в который работник будет искать новое место.

«Если в течение двух месяцев после увольнения сотрудник не находит новую работу, он может обратиться к бывшему работодателю за получением ещё одного среднего месячного заработка. Если работник трудоустроится на новое место работы в течение второго месяца, то он имеет право получить от бывшего работодателя средний заработок пропорционально периоду трудоустройства», — подчеркнул он.

Ранее специалист Роман Губанов рассказал в беседе с RT, в каком случае руководитель может отказать сотруднику в отпуске при увольнении.