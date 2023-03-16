Нутрициолог Бондаренко назвала манго и укроп полезными продуктами весной

Нутрициолог Мила Бондаренко посоветовала весной включить в рацион ряд продуктов, чтобы зарядиться энергией и укрепить иммунитет.

«После зимы наблюдается снижение энергии, поэтому я бы рекомендовала добавлять в рацион солнечное манго. Этот фрукт обладает огромным количеством витаминов группы B, а также калия. Они способствуют выработке гормонов хорошего настроения — эндорфинов, улучшают работоспособность», — сообщила нутрициолог на канале «Москва 24».

Также поднять настроение поможет хурма, а укрепить организм после зимы — укроп, отметила Бондаренко.

По словам специалиста, ещё одна частая проблема зимне-весеннего периода — сухость кожи. Справиться с ней поможет гранат, который содержит антиоксиданты и витамин С.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.