Психиатр Куреков назвал частые вспышки гнева у детей поводом обратиться к врачу

Врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники Госпитальная кандидат медицинских наук Игорь Куреков перечислил тревожные особенности в поведении ребёнка, при которых родителям стоит показать его специалисту.

Отличить диагноз от поведенческих характеристик может только врач, подчеркнул он в беседе с ФАН.

Специалист перечислил основные признаки расстройства. Это потеря самообладания, раздражительность, вспышки гнева, проявление злости и обиды. Также настороженность должно вызывать, когда ребёнок спорит по любому поводу, демонстративно отказывается выполнять просьбы взрослых, сознательно совершает поступки, которые вызывают раздражение и злость со стороны других людей.

Склонность к мстительному поведению, привычка находиться в роли жертвы также должны стать для родителей тревожным сигналом и поводом обратиться за консультацией к психиатру. Если вовремя не сделать этого, поведение детей может иметь осложнения, такие как снижение успеваемости, потеря контроля над эмоциями, подчеркнул Куреков.

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