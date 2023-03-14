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Психиатр Куреков назвал частые вспышки гнева у детей поводом обратиться к врачу

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Врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники Госпитальная кандидат медицинских наук Игорь Куреков перечислил тревожные особенности в поведении ребёнка, при которых родителям стоит показать его специалисту.
Психиатр Куреков назвал частые вспышки гнева у детей поводом обратиться к врачу
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Отличить диагноз от поведенческих характеристик может только врач, подчеркнул он в беседе с ФАН.

Специалист перечислил основные признаки расстройства. Это потеря самообладания, раздражительность, вспышки гнева, проявление злости и обиды. Также настороженность должно вызывать, когда ребёнок спорит по любому поводу, демонстративно отказывается выполнять просьбы взрослых, сознательно совершает поступки, которые вызывают раздражение и злость со стороны других людей.

Склонность к мстительному поведению, привычка находиться в роли жертвы также должны стать для родителей тревожным сигналом и поводом обратиться за консультацией к психиатру. Если вовремя не сделать этого, поведение детей может иметь осложнения, такие как снижение успеваемости, потеря контроля над эмоциями, подчеркнул Куреков.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор Педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.

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