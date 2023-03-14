Педиатр Фарбер: здоровый рацион и соблюдение режима дня укрепляют детский иммунитет

Врач — педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, ассистент кафедры детских болезней Сеченовского университета к. м. н. Ирина Фарбер рассказала, как укрепить иммунитет часто болеющих детей.

Иммунитет детей укрепляет, прежде всего, правильное питание. Рацион должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам и соответствовать потребностям растущего организма, подчеркнула иммунолог в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Режим сна также укрепляет иммунную систему. Соблюдение распорядка дня помогает избежать переутомления, что особенно важно для младших школьников. Вместе с тем важны прогулки и активность на свежем воздухе, соблюдение личной гигиены и своевременная вакцинация.

Сильные переживания провоцируют падение иммунитета, предупредила Фарбер. Ребёнка должен окружать спокойный микроклимат.

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