Педиатр Фарбер: здоровый рацион и соблюдение режима дня укрепляют детский иммунитет
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Иммунитет детей укрепляет, прежде всего, правильное питание. Рацион должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам и соответствовать потребностям растущего организма, подчеркнула иммунолог в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Режим сна также укрепляет иммунную систему. Соблюдение распорядка дня помогает избежать переутомления, что особенно важно для младших школьников. Вместе с тем важны прогулки и активность на свежем воздухе, соблюдение личной гигиены и своевременная вакцинация.
Сильные переживания провоцируют падение иммунитета, предупредила Фарбер. Ребёнка должен окружать спокойный микроклимат.
Ранее детский психолог для мам Анастасия Шакирова в беседе с ФАН заявила, что арт-терапия может быть полезна в работе с детьми.