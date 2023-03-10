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В Приморье растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом

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В Приморском крае заболеваемость ОРВИ и гриппом за прошедшую неделю превысила эпидемический порог на 16,2%, а среди жителей в возрасте 15 лет и старше рост составил 52,7%.
В Приморье растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом информирует ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Заболеваемость COVID-19 незначительно снизилась, за последние сутки выявлено 74 случая. Во Владивостоке заболеваемость ОРВИ и гриппом фиксируется выше уровня эпидемического порога на 75,2%.

Наряду с этим стало известно, что в Кировской области также фиксируют рост числа заболевших гриппом. Совокупная заболеваемость составила почти 36%, передаёт progorod43 со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора.

Суммарная заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла среди жителей старше 15 лет — на 20,48%. Среди младенцев рост заболеваемости — 99,9%, детей в возрасте от трёх до шести лет — 122,48%.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщили, что на минувшей неделе зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 65,6%.

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