Узнать больше

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге

Короткая ссылка
В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу на минувшей неделе зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 65,6%. При этом общий уровень заболеваемости всё ещё ниже недельного эпидемического порога на 20,6%.
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © Johner Images

Об этом сообщает kp.ru.

«В Санкт-Петербурге за девятую календарную неделю зарегистрирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей на 65,6%», — сказано в сообщении ведомства.

Наряду с этим стало известно, что в России количество новых случаев коронавируса за минувшие сутки составило 12 496. Об этом информирует «Утро.ру» со ссылкой на данные оперштаба.

657 пациентов госпитализировали. Ещё 12 536 человек выздоровели. Число летальных случаев — 40.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что эпидемия коронавируса имеет тенденцию к завершению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить