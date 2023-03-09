Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге

В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу на минувшей неделе зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 65,6%. При этом общий уровень заболеваемости всё ещё ниже недельного эпидемического порога на 20,6%.

Об этом сообщает kp.ru.

«В Санкт-Петербурге за девятую календарную неделю зарегистрирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей на 65,6%», — сказано в сообщении ведомства.

Наряду с этим стало известно, что в России количество новых случаев коронавируса за минувшие сутки составило 12 496. Об этом информирует «Утро.ру» со ссылкой на данные оперштаба.

657 пациентов госпитализировали. Ещё 12 536 человек выздоровели. Число летальных случаев — 40.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что эпидемия коронавируса имеет тенденцию к завершению.