Вирусолог Альтштейн: эпидемия коронавируса имеет тенденцию к завершению

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что эпидемия коронавируса имеет тенденцию к завершению.

«Паниковать абсолютно не стоит. Эпидемия имеет тенденцию к завершению», — цитирует ТАСС Альтштейна.

По его словам, нельзя исключать появление новых вариантов, которые дадут повышенную заражаемость.

Он отметил, что пока всё протекает тихо, во всём мире фиксируется снижение заболеваемости и летальности.

Ранее Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям, в беседе с НСН выразил мнение, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием.