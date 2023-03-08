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Вирусолог Альтштейн: эпидемия коронавируса имеет тенденцию к завершению

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Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что эпидемия коронавируса имеет тенденцию к завершению.

«Паниковать абсолютно не стоит. Эпидемия имеет тенденцию к завершению», — цитирует ТАСС Альтштейна.

По его словам, нельзя исключать появление новых вариантов, которые дадут повышенную заражаемость.

Он отметил, что пока всё протекает тихо, во всём мире фиксируется снижение заболеваемости и летальности.

Ранее Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям, в беседе с НСН выразил мнение, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием.

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