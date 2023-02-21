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Эпидемиолог Альтштейн рассказал, когда антитела к коронавирусу будут сохраняться дольше

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Врач-эпидемиолог Анатолий Альтштейн сказал, что антитела к коронавирусу будут сохраняться дольше, если человек переболел, а потом вакцинировался или наоборот.
Эпидемиолог Альтштейн рассказал, когда антитела к коронавирусу будут сохраняться дольше
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в беседе с «Вечерней Москвой».

«Если человек переболел, а потом дополнительно вакцинировался или, наоборот, сначала вакцинировался, а потом переболел, то антитела будут защищать его в течение года», — отметил эксперт.

Чтобы избежать болезни, эпидемиолог посоветовал ревакцинироваться каждые полгода, избегать людных мест и носить маски.

Ранее Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям, в беседе с НСН выразил мнение, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием.

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