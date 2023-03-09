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Роспотребнадзор поручил регионам провести иммунизацию против кори и дифтерии

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По поручению Роспотребнадзора в российских регионах проведут так называемую «подчищающую иммунизацию» против кори.
Роспотребнадзор поручил регионам провести иммунизацию против кори и дифтерии
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Мероприятие пройдёт с 3 апреля по 31 декабря 2023 года.

Кроме того, ведомство призвало вакцинировать от дифтерии не менее 95% населения. Особое внимание уделят вынужденным переселенцам и мигрантам.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщало, что в России вновь наблюдается активизация пандемии коронавирусной инфекции.

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