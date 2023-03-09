Кардиолог Новикова назвала болезни почек возможными причинами отёчности по утрам

Врач-кардиолог клиники «Ниармедик» на Симоновском валу Анна Новикова предупредила, что отёчность лица по утрам у людей старше 45 лет может свидетельствовать о наличии различных заболеваний.

При различных патологиях появляются разные виды отёков, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

Утренние отёки лица, локализованные в подглазничных областях, могут встречаться при заболеваниях почек, таких как пиелонефрит, отметила Новикова.

Также отёчность встречается при гипотиреозе, то есть нарушении функции щитовидной железы, и при отёке Квинке — реакции на воздействие различных биологических и химических факторов, часто имеющей аллергическую природу (укус насекомого, приём нового лекарства или продукта питания).

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.