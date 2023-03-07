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Нутрициолог Панова рекомендовала есть свёклу и петрушку при отёчности

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Нутрициолог Ольга Панова рассказала, что некоторые продукты помогают вывести из организма лишнюю жидкость.
Нутрициолог Панова рекомендовала есть свёклу и петрушку при отёчности
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  • © garysludden

Свёкла помогает очиститься от токсинов за счёт бетаина, а также выводит лишнюю жидкость из организма, сообщила эксперт в беседе с Life.ru.

Ещё одним продуктом, с помощью которого можно вывести жидкость и соль из тканей и органов, является петрушка. Она богата витаминами, микроэлементами и пищевыми волокнами, добавила нутрициолог.

Одной из причин появления отёков может быть избыток натрия в организме. Снизить его уровень можно, употребляя богатые калием помидоры, резюмировала Панова.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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