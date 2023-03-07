Нутрициолог Панова рекомендовала есть свёклу и петрушку при отёчности

Нутрициолог Ольга Панова рассказала, что некоторые продукты помогают вывести из организма лишнюю жидкость.

Свёкла помогает очиститься от токсинов за счёт бетаина, а также выводит лишнюю жидкость из организма, сообщила эксперт в беседе с Life.ru.

Ещё одним продуктом, с помощью которого можно вывести жидкость и соль из тканей и органов, является петрушка. Она богата витаминами, микроэлементами и пищевыми волокнами, добавила нутрициолог.

Одной из причин появления отёков может быть избыток натрия в организме. Снизить его уровень можно, употребляя богатые калием помидоры, резюмировала Панова.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.