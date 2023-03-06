Стоматолог Балакирева назвала осложнения из-за неправильного роста зубов мудрости

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева рассказала, что неправильный рост зубов мудрости провоцирует ряд патологий, в том числе кариес.

«Иногда «восьмёрки» прорезаются зигзагообразно. За счёт этого они понемногу толкают весь ряд. С возрастом челюсть с прямыми и ровными зубами вполне может превратиться в «забор», когда одни зубы будут находить друг на друга в шахматном порядке», — предупредила она в разговоре с «Москвой 24».

По её словам, прорезавшийся под наклоном зуб мудрости может привести к кариесу корня соседней «семёрки». При этом кариес корня не лечится, из-за этого зуб даже с целой коронковой частью приходится удалять, отметила Балакирева.

Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.