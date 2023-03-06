Нутрициолог Писарева рассказала, что витамины D и С помогут укрепить иммунитет в межсезонье

Нутрициолог, диетолог Ирина Писарева напомнила, в каких витаминах организм особенно нуждается весной.

Весной из-за нехватки витаминов снижается иммунитет, объяснила она в беседе с URA.RU.

«Зимой нам не хватало солнца, да и весной оно пока ещё мало присутствует, поэтому нужен витамин D. Хотя бы профилактические дозировки для тех, у кого нет дефицита. Потом витамин C. Это мощнейший антиоксидант. Это могут быть цитрусовые, брокколи, картофель», — сказала Писарева.



Нутрициолог также порекомендовала принимать витамины А и E, можно в виде БАД.

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