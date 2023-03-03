На телебашне в Брянске появилась надпись «Фёдор, ты — наш герой!»
- Gettyimages.ru
- © Atlantide Phototravel
Ранее сообщалось, что по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина ведомственной медалью «Доблесть и отвага» награждён мальчик Фёдор, который проявил героизм во время теракта в Брянской области.
По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.