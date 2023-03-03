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Диетолог Дюваль рассказала о пользе фиников для кожи и ЖКТ

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Врач-диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль рассказала о полезных свойствах фиников.
Диетолог Дюваль рассказала о пользе фиников для кожи и ЖКТ
  • Gettyimages.ru

У фиников достаточно высокая калорийность, почти 300 ккал на 100 г, продукт можно использовать, чтобы зарядиться энергией, отметила врач в интервью Радио Sputnik.

«Белков в финиках не так много, зато много пищевых волокон, за счёт которых питается микрофлора и улучшается работа кишечника. В финиках содержится большое количество кремния, он стимулирует синтез коллагена, что необходимо для хорошей кожи», — сообщила Дюваль.

Однако в финиках много сахара, поэтому диетолог рекомендовала ограничить их потребление, чтобы избежать набора веса. 

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