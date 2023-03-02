Гастроэнтеролог Кашух посоветовала при отказе от мяса в пост есть бобовые и крупы

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух предупредила, что отказ от мяса во время Великого поста может привести к недостатку полезных веществ в рационе.

«Это значит, что мышцы могут стать слабее, а иммунитет — хуже. Но наиболее распространённая проблема — нарушение кроветворения и, как следствие, снижение уровня эритроцитов и гемоглобина в крови. Из-за этого развивается анемия — особое состояние, когда ткани получают меньше кислорода», — предостерегла Кашух в разговоре с «Известиями».

По её словам, возможный недостаток полезных веществ можно компенсировать растительной пищей. К источникам белка, железа, витаминов группы В относят бобовые, орехи и крупы (гречиха, пшено, полба).

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU рассказала, когда лучше воздержаться от соблюдения поста.