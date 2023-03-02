Врач Тананакина напомнила о пользе рыбьего жира для сердца и мозга

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала о пользе рыбьего жира для правильной работы жизненно важных систем организма человека.

Рыбий жир возглавляет список питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья человека, отметила врач в интервью «Известиям».

«Употребление рыбьего жира поддерживает работу сердца и мозга, снижает количество триглицеридов в крови, уменьшает воспаления, улучшает психическое состояние, поддерживает здоровье кожи, защищает суставы и кости», — перечислила Тананакина.

Однако при его приёме стоит соблюдать меру. Избыток рыбьего жира в организме может приводить к увеличению уровня сахара в крови и повышению риска кровотечений, заключила специалист.

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