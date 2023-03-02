Узнать больше

Врач Тананакина напомнила о пользе рыбьего жира для сердца и мозга

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала о пользе рыбьего жира для правильной работы жизненно важных систем организма человека.
Врач Тананакина напомнила о пользе рыбьего жира для сердца и мозга
  • Gettyimages.ru

Рыбий жир возглавляет список питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья человека, отметила врач в интервью «Известиям».

«Употребление рыбьего жира поддерживает работу сердца и мозга, снижает количество триглицеридов в крови, уменьшает воспаления, улучшает психическое состояние, поддерживает здоровье кожи, защищает суставы и кости», — перечислила Тананакина.

Однако при его приёме стоит соблюдать меру. Избыток рыбьего жира в организме может приводить к увеличению уровня сахара в крови и повышению риска кровотечений, заключила специалист.

Ранее врач-косметолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН рассказала, после каких процедур у беременных женщин могут быть осложнения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить