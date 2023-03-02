Врач Тананакина напомнила о пользе рыбьего жира для сердца и мозга
- Gettyimages.ru
Рыбий жир возглавляет список питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья человека, отметила врач в интервью «Известиям».
«Употребление рыбьего жира поддерживает работу сердца и мозга, снижает количество триглицеридов в крови, уменьшает воспаления, улучшает психическое состояние, поддерживает здоровье кожи, защищает суставы и кости», — перечислила Тананакина.
Однако при его приёме стоит соблюдать меру. Избыток рыбьего жира в организме может приводить к увеличению уровня сахара в крови и повышению риска кровотечений, заключила специалист.
Ранее врач-косметолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН рассказала, после каких процедур у беременных женщин могут быть осложнения.