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Врач Абрарова объяснила природу сезонности эпидемий вирусных инфекций

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Врач-терапевт «Инвитро-Урал» Диляра Абрарова рассказала, что солнечный свет влияет на продолжительность эпидемий вирусных инфекций.
Врач Абрарова объяснила природу сезонности эпидемий вирусных инфекций
  • Gettyimages.ru

Вирусы гриппа типа А и В имеют сезонность — зима и начало весны, а к середине апреля эпидемия обычно идёт на спад, объяснила врач в разговоре с URA.RU.

По её словам, продолжительность эпидемии гриппа в крупных городах в среднем составляет около восьми недель.

«На продолжительность сезонности напрямую влияет солнечный свет, уровень ультрафиолетового излучения солнца… Солнечный свет способствует выработке витамина D, участвующего в укреплении иммунной системы и защите организма от вирусных инфекций, в том числе и против COVID-19», — отметила Абрарова.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщало, что в России вновь наблюдается активизация пандемии коронавирусной инфекции.

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