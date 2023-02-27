Психиатр Хабарова назвала задержки речевого развития у детей частой причиной обращения к врачу

Детский врач-психиатр Светлана Хабарова рассказала, с какими проблемами чаще всего обращаются за помощью родители и какие факторы влияют на психическое состояние детей.

«В дошкольном возрасте причинами обращения за помощью чаще всего являются задержки психоречевого развития, расстройства аутистического спектра. Психические заболевания у подростков схожи с проблемами, характерными для взрослых», — поделилась Хабарова с URA.RU.

Она отметила, что генетический фактор в особенностях психики делает ребёнка более уязвимым.

В связи с этим важно, чтобы родители наблюдались у квалифицированного специалиста, который сведёт к минимуму фактор риска для детей, заключила врач.

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