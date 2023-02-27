Узнать больше

Психиатр Хабарова назвала задержки речевого развития у детей частой причиной обращения к врачу

Короткая ссылка
Детский врач-психиатр Светлана Хабарова рассказала, с какими проблемами чаще всего обращаются за помощью родители и какие факторы влияют на психическое состояние детей.
Психиатр Хабарова назвала задержки речевого развития у детей частой причиной обращения к врачу
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

«В дошкольном возрасте причинами обращения за помощью чаще всего являются задержки психоречевого развития, расстройства аутистического спектра. Психические заболевания у подростков схожи с проблемами, характерными для взрослых», — поделилась Хабарова с URA.RU.

Она отметила, что генетический фактор в особенностях психики делает ребёнка более уязвимым.

В связи с этим важно, чтобы родители наблюдались у квалифицированного специалиста, который сведёт к минимуму фактор риска для детей, заключила врач.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить