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Врач Машковский посоветовал желающим держать Великий пост подготовить к этому организм

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Кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский предупредил, что некоторые заболевания ЖКТ могут обостриться во время поста.
Врач Машковский посоветовал желающим держать Великий пост подготовить к этому организм
  • Gettyimages.ru

«Если бездумно начать поститься и ввести пищевые ограничения, то могут обостриться гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также различные заболевания кишечника. Например, может появиться синдром раздражённой кишки или начаться колит», — отметил специалист в беседе с URA.RU.

По его словам, даже если человек здоров и намерен в первую неделю соблюдать строгий пост, он может почувствовать резкий дискомфорт и слабость.

Заболевания, которые не проявляли себя ранее, в этот период могут проявить себя, предупредил Машковский.

В связи с этим врач порекомендовал подготовить организм к посту и проконсультироваться с врачом.

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