Врач Терентьева рассказала, как помочь подавившемуся человеку

Врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний «ИНВИТРО» Екатерина Терентьева рассказала в беседе с RT, как правильно оказать первую помощь человеку, который подавился, чего категорически нельзя делать в таких ситуациях, когда необходимо вызвать скорую помощь.

По её словам, если человек подавился и откашливается, это означает, что его дыхательные пути не перекрыты.

«Не надо помогать ему при помощи ударов по спине — дайте человеку избавиться от застрявшего предмета самостоятельно. В противном случае попытка помочь может привести к тому, что застрявший предмет проскользнет ещё глубже. Если самостоятельно откашляться не получается, помогите принять более удобную позу — наклоните его вперёд и вниз, предложите сделать медленный аккуратный вдох и резкий выдох, побуждая к откашливанию», — объяснила она.

Если человек задыхается, не в состоянии кашлять или говорить — это означает, что инородное тело попало в дыхательные пути (гортань, трахею, главные бронхи). В таком случае нужно срочно вызвать бригаду скорой помощи и попытаться самостоятельно помочь пострадавшему.

«Для этого применяется метод Геймлиха — толчки руками: обхватите пострадавшего двумя руками сзади — положите обе руки между пупком и нижней частью рёбер, сожмите одну руку в кулак, положите на живот, обхватите её сверху второй рукой, резко согнув обе руки в локтях, нажмите кулаком на живот пострадавшего. Обычно достаточно четырёх-пяти таких быстро повторяющихся движений», — посоветовала эксперт.

Если вы сами попали в аналогичную ситуацию, в первую очередь постарайтесь успокоиться. Паника не даст сосредоточиться на самопомощи и только усугубит положение.

«Попробуйте кашлять как можно интенсивнее: это основной защитный механизм, придуманный природой. Чтобы усилить кашель, можно согнуться пополам. Если рядом есть зеркало, воспользуйтесь им: откройте рот, прижмите язык вниз к челюсти пальцами, потяните её вверх и выдвиньте немного вперёд. Это улучшит обзор. Если вы увидите инородное тело, попробуйте его аккуратно извлечь движением пальца, но так, чтобы не протолкнуть внутрь», — добавила она.

Если проблема с проглатыванием пищи возникла разово, скорее всего, это механическое ограничение, обусловленное тем, что кусок пищи слишком большой и не соответствует размеру просвета пищевода.

«Если такие ситуации случаются часто, необходимо обратиться к врачу. Проблемы с проглатыванием могут быть симптомом множества заболеваний, в том числе заболеваний желудочно-кишечного тракта и серьёзных неврологических расстройств», — объяснила Терентьева.

Она также добавила, что к условиям, которые повышают риск аспирации инородных тел в виде частей пищи, относятся: использование неудобных зубных протезов, различные дефекты анатомических образований полости рта, неврологические расстройства, сопровождающиеся снижением защитных рефлексов со стороны полости рта, глотки и гортани, травма головного мозга, инсульт.

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