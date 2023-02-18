Невролог Смирнова рассказала о влиянии постоянного использования гаджетов на суставы

Врач-невролог Галина Смирнова рассказала в беседе с RT, что постоянное использование гаджетов для работы и отдыха повышает риск развития туннельного синдрома.

Как объяснила Смирнова, самый известный и распространённый вид туннельного синдрома — синдром запястного канала — обусловлен сдавлением, ущемлением срединного нерва в узком анатомическом пространстве.

«Наиболее частой причиной, приводящей к развитию синдрома запястного канала, являются профессиональные факторы. Из-за статического напряжения на фоне часто повторяющихся стереотипных движений в области лучезапястного сустава чаще всего синдромом страдают художники, программисты, теннисисты, велосипедисты, музыканты», — заявила врач-рефлексотерапевт «ИНВИТРО-Воронеж».

Кроме того, по её словам, играют большую роль такие факторы, как сахарный диабет, беременность, поражения суставно-связочного аппарата, травмы в области запястья, опухолевые и кистозные образования.

«Симптомы: онемение, парестезии, боль в области кистей, чаще в ночное время и с нарушением сна, которая уменьшается при растирании, разминании, встряхивании рук. Это заболевание было окончательно описано довольно поздно, только в 40-е годы прошлого века», — рассказала невролог.

Долгое время оно было известно под множеством разных диагнозов.

«Пациенты, которые, вероятнее всего, страдали от синдрома запястного канала, описаны в медицинской литературе ещё в 1800 году. Но широкое распространение заболевание приобрело во второй половине XX века. Это связано с развитием профессий, связанных с нагрузкой на лучезапястный сустав, широким использованием персональных компьютеров в работе и отдыхе, а также с лучшей диагностикой заболевания благодаря появившемуся в широкой лечебной практике такого исследования, как электронейромиография, которое позволяет однозначно подтвердить синдром запястного канала и оценить тяжесть заболевания», — объяснила специалист.

Эксперт добавила, что немедикаментозная терапия подразумевает исключение вредных профессиональных факторов и эргономичную организацию рабочего места за компьютером.

«Важно правильно организовать рабочее место, использовать эргономичную компьютерную клавиатуру, мышку, валик под запястье или специальный коврик для компьютерной мыши, стараться удерживать запястье в нейтральном положении при использовании инструментов, выполнять посильные физические нагрузки без перенапряжения запястья и резких движений», — объяснила она.

Рекомендуется по возможности исключить деятельность, подразумевающую однотипные повторяющиеся движения в лучезапястном суставе, делать перерывы на отдых от стереотипных движений и лёгкую гимнастику для кистей рук, заключила собеседница RT.

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