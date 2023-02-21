Нутрициолог Ковылкина дала советы по похудению после Масленицы
- РИА Новости
Не стоит наказывать себя и устраивать разгрузочные дни, поделилась она в интервью РИАМО.
«Главное после того, как вы переели, вернуться в рамки суточной нормы калорийности. Помните, что питание должно быть полноценным, разнообразным, сбалансированным и вкусным», — подчеркнула Ковылкина.
По словам эксперта, важно не забывать и про активность — похудеть поможет даже получасовая прогулка, также важен здоровый сон.
Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.