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Нутрициолог Ковылкина дала советы по похудению после Масленицы

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Нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, как без вреда для здоровья сбросить лишние килограммы, которые могут появиться за Масленую неделю.
Нутрициолог Ковылкина дала советы по похудению после Масленицы
  • РИА Новости

Не стоит наказывать себя и устраивать разгрузочные дни, поделилась она в интервью РИАМО.

«Главное после того, как вы переели, вернуться в рамки суточной нормы калорийности. Помните, что питание должно быть полноценным, разнообразным, сбалансированным и вкусным», — подчеркнула Ковылкина.

По словам эксперта, важно не забывать и про активность — похудеть поможет даже получасовая прогулка, также важен здоровый сон.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.

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