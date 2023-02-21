Жителям Москвы напомнили об изменении графика работы медучреждений на февральских выходных
- РИА Новости
Как передаёт НТВ, взрослые поликлиники будут открыты с 09:00 до 16:00 23, 24 и 26 февраля, с 09:00 до 18:00 — 25 февраля. Отделения помощи на дому будут работать с 09:00 до 18:00.
Травмпункты 23—26 февраля откроются по графику поликлиник, а круглосуточные пункты продолжат работать в своём обычном режиме. Круглосуточно будет работать и центр телемедицины.
Детские поликлиники будут открыты с 09:00 до 15:00 25 февраля, кабинеты ОРВИ для детей — с 09:00 до 15:00 все выходные и праздничные дни.
Медпомощь на дому 23—26 февраля детям окажут с 09:00 до 15:00, вызовы принимаются до 14:00.
Ранее URA.RU передавало, что в двух поликлиниках Ямало-Ненецкого автономного округа появились кабинеты для пациентов, у которых диагностирована хроническая сердечная недостаточность.