Жителям Москвы напомнили об изменении графика работы медучреждений на февральских выходных

В Москве напомнили, что государственные поликлиники, женские консультации и аптеки перейдут на особый график работы с 23 по 26 февраля.

Как передаёт НТВ, взрослые поликлиники будут открыты с 09:00 до 16:00 23, 24 и 26 февраля, с 09:00 до 18:00 — 25 февраля. Отделения помощи на дому будут работать с 09:00 до 18:00.

Травмпункты 23—26 февраля откроются по графику поликлиник, а круглосуточные пункты продолжат работать в своём обычном режиме. Круглосуточно будет работать и центр телемедицины.

Детские поликлиники будут открыты с 09:00 до 15:00 25 февраля, кабинеты ОРВИ для детей — с 09:00 до 15:00 все выходные и праздничные дни.

Медпомощь на дому 23—26 февраля детям окажут с 09:00 до 15:00, вызовы принимаются до 14:00.

Ранее URA.RU передавало, что в двух поликлиниках Ямало-Ненецкого автономного округа появились кабинеты для пациентов, у которых диагностирована хроническая сердечная недостаточность.