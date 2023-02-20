Фигурантам дела о покушении на журналиста Владимира Соловьёва добавили статьи

Следствие добавило ряд новых уголовных статей обвиняемым по делу о подготовке покушения на журналиста ВГТРК Владимира Соловьёва.

Как пишет РИА Новости, об этом следует из базы данных московских судов.

Ранее им вменялись подготовка покушения на убийство и воспрепятствование деятельности журналиста, при этом последнюю статью вскоре убрали из обвинения.

Теперь, помимо покушения, в перечне обвинений организация террористической деятельности, оборот оружия и его изготовление, оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств и их изготовление, а также умышленное уничтожение имущества.

В апреле 2022 года ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.

Соловьёв поблагодарил ФСБ и заявил, что не замечал никакой слежки за собой.

По информации СК, были задержаны шесть фигурантов. В ведомстве сообщили, что «преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путём подрыва автомашины журналиста».