Диетолог Соломатина назвала творожный сыр полезным для пожилых

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что людям в возрасте стоит отдавать предпочтение определённым видам сыров.

В творожном и рассольном сыре, так же как и в других сортах, присутствует кальций и белок, но при этом они содержат гораздо меньше жира и соли, которые могут навредить здоровью пожилых, объяснила диетолог в разговоре с «Москвой 24».

«В творожных и рассольных сырах не так много соли. Они имеют невысокую жирность, 15—20%, в то время как в обычных сырах жира содержится примерно 45—50%», — уточнила Соломатина.

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