Врач Сапего рассказал, что фастфуд можно есть во время ОРВИ

Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, что должно входить в рацион пациентов с простудой и ОРВИ.

На фоне простуды часто ухудшается обоняние и меняется вкус продуктов, поэтому больному человеку хочется чего-то пикантного, солёного и с усилителем вкуса, объяснил специалист в интервью Радио Sputnik.

«Фастфуд хорошо подойдёт. Сезонная простуда не продолжается слишком долго, поэтому такая пища не успеет навредить. Отдельная история — куриный бульон, он стимулирует выделение слизи в бронхах и в носу, это смягчает кашель», — отметил Сапего.

В то же время, по его словам, во время болезни не стоит злоупотреблять молочными продуктами.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU выразил мнение, что новой большой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не ожидается.