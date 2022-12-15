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Алиханов: немцы приезжают в Калининградскую область перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ

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Некоторые немцы приезжают в Калининградскую область перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ.
Алиханов: немцы приезжают в Калининградскую область перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ
  • globallookpress.com
  • © Ministry of Culture Russia

Об этом рассказал губернатор региона Антон Алиханов.

«Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе», — заявил Алиханов в интервью РИА Новости.

В сентябре Der Spiegel писал, что экономику Германии на фоне энергокризиса ожидает рецессия и «трагедия в пяти актах» — первые предприятия прекращают работу, падает потребление.

Согласно прогнозу Der Spiegel, жители Германии столкнутся с массовым и резким повышением цен на электроэнергию с наступлением 2023 года.

Директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.

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