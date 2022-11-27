Spiegel: жители Германии столкнутся с резким повышением цен на электроэнергию в 2023 году
«В Кёльне, например, поставщик RheinEnergie с января будет взимать более чем в два раза больше платы за киловатт-час за основное снабжение», — говорится в статье.
В сентябре Der Spiegel писал, что экономику Германии на фоне энергокризиса ожидает рецессия и «трагедия в пяти актах» — первые предприятия прекращают работу, падает потребление.
Директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.