Жители Германии столкнутся с массовым и резким повышением цен на электроэнергию с наступлением 2023 года. Об этом пишет Der Spiegel.

«В Кёльне, например, поставщик RheinEnergie с января будет взимать более чем в два раза больше платы за киловатт-час за основное снабжение», — говорится в статье.

В сентябре Der Spiegel писал, что экономику Германии на фоне энергокризиса ожидает рецессия и «трагедия в пяти актах» — первые предприятия прекращают работу, падает потребление.

Директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.