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В Союзе отцов поддержали идею дополнительных выходных для ряда родителей детей с инвалидностью

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Полина Полетаева
Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в Госдуме предложили расширить льготы для ряда родителей детей с инвалидностью.
В Союзе отцов поддержали идею дополнительных выходных для ряда родителей детей с инвалидностью
  • РИА Новости

Он отметил, что ситуация с рождением детей с инвалидностью в семьях, а особенно в семьях с двумя и более детьми, заслуживает особого внимания.

«Выходные для родителей обеспечивают определённую стабильность и возможность посвятить детям больше времени», — считает эксперт.

По его мнению, данная инициатива будет укреплять семейные узы.

«В прошлом году прозвучали цифры, что практически в 85% семей, где рождается ребёнок с инвалидностью, отец уходит из дома. Можно отметить, что когда повышенное внимание со стороны властей и законодателей обращается на такие семьи и предоставляются дополнительные особые льготы, то семья может чувствовать себя более уверенно», — отметил Солёнов.

Он также добавил, что необходимо предоставить «дорожную карту» и более подробно разъяснить родителям ребёнка с инвалидностью, где, когда и как можно воспользоваться льготами.

«Чтобы сделать всё возможное для сохранения своей семьи и укрепления отношений с детьми», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил расширить льготы для родителей, воспитывающих двух и более детей с инвалидностью.

Законодатель предложил наделить каждого из родителей правом на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в течение месяца, а также обоих — правом накапливать, переносить и использовать положенные по закону дополнительные выходные дни в качестве единого выходного периода в 24 дня в течение календарного года.

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