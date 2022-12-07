В России призвали разрешить использовать маткапитал на санаторно-курортное лечение семьи

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала разрешить использовать средства материнского (семейного капитала) на санаторно-курортное лечение семьи. Копии обращений в Минздрав и Минтруд имеются в распоряжении RT.

Как отметила Волынец, путёвки на санаторно-курортное лечение предоставляются лицам, имеющим право на получение государственной социальной помощи, в порядке очерёдности, которая формируется согласно дате подачи заявления без какого-либо дополнительного признака, включая территориальный.

При этом количество поданных гражданами заявок значительно превышает количество выделяемых путёвок за счёт субсидий из федерального бюджета на санаторно-курортное лечение, подчеркнула собеседница RT.

По её словам, большинство семей с детьми не являются получателями социальных услуг, не имеют финансовой возможности, но хотели бы воспользоваться санаторно-курортным лечением.

«Прошу Вас поддержать инициативу о разрешении использования средств материнского (семейного капитала) на санаторно-курортное лечение семьи», — говорится в тексте обращения.

Как добавила детский омбудсмен, данное решение стало бы «действенным способом поддержки здоровья всех членов семьи».

Ранее Волынец призвала предусмотреть внеочередное рассмотрение исков, которые связаны с изменением порядка общения мобилизованного отца с ребёнком, который проживает с матерью.