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В России призвали помочь установить порядок общения мобилизованных разведённых отцов с детьми

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Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала предусмотреть внеочередное рассмотрение исков, которые связаны с изменением порядка общения мобилизованного отца с ребёнком, который проживает с матерью.

Копия обращения на имя председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева имеется в распоряжении RT.

Волынец пояснила, что в случае развода для отцов судом устанавливается порядок общения с детьми, в том числе по телефону.

Но если отец ребёнка мобилизован, то поддерживать общение не всегда получается.

«Нужно, чтобы детям давали возможность разговаривать по телефону, когда отцам разрешает командир и когда у них есть связь. Естественно, если родители сохранили нормальные отношения, им помощь не нужна. Но к нам обратилось региональное отделение Союза отцов в республике Татарстан, поскольку есть матери, которые не идут навстречу», — рассказала она.

Собеседница RT подчеркнула, что необходимо предусмотреть внеочередное, ускоренное рассмотрение исков, связанных с изменением порядка общения отца с отдельно проживающим ребёнком с учётом особых условий возможности связи для мобилизованных.

«Прошу вас, уважаемый Вячеслав Михайлович, рассмотреть вопрос о направлении разъяснений в суды о порядке исполнения решений по обозначенным вопросам и поддержать инициативу об особом порядке рассмотрения данной категории исков», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец призвала сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных граждан.

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