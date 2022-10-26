Узнать больше

В России предложили сделать бесплатным проезд для членов семей мобилизованных

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных граждан.
В России предложили сделать бесплатным проезд для членов семей мобилизованных
  • Gettyimages.ru
  • © Zhou Qí / EyeEm

Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова имеется в распоряжении RT.

Как пояснила Волынец, в настоящее время правительством выработаны решения, направленные на защиту прав мобилизованных россиян и их семей.

Она также считает необходимым сделать бесплатным проезд в общественном транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий), а также в автобусах и электричках пригородных и внутрирайонных линий для второго родителя и для детей до 18 лет или до окончания их обучения в общеобразовательной организации.

«В целях усиления социальной поддержки семей мобилизованных граждан в Российской Федерации прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, поддержать данную инициативу и разработать соответствующий законопроект», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец призвала дополнить перечень рисков для психики ребёнка случаями, когда настольные, компьютерные игры, а также игрушки описывают или изображают нетрадиционные семейные ценности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить