В России предложили сделать бесплатным проезд для членов семей мобилизованных

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных граждан.

Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова имеется в распоряжении RT.

Как пояснила Волынец, в настоящее время правительством выработаны решения, направленные на защиту прав мобилизованных россиян и их семей.

Она также считает необходимым сделать бесплатным проезд в общественном транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий), а также в автобусах и электричках пригородных и внутрирайонных линий для второго родителя и для детей до 18 лет или до окончания их обучения в общеобразовательной организации.

«В целях усиления социальной поддержки семей мобилизованных граждан в Российской Федерации прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, поддержать данную инициативу и разработать соответствующий законопроект», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец призвала дополнить перечень рисков для психики ребёнка случаями, когда настольные, компьютерные игры, а также игрушки описывают или изображают нетрадиционные семейные ценности.