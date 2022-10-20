В России предложили включить игры с нетрадиционными ценностями в перечень рисков для психики ребёнка

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала дополнить перечень рисков для психики ребёнка случаями, когда настольные, компьютерные игры, а также игрушки, описывают или изображают нетрадиционные семейные ценности.

Копия обращения на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко имеется в распоряжении RT.

Волынец отметила, что получает обращения граждан, которые обеспокоены негативным влиянием игрушек, продаваемых как детские, на неокрепшую психику ребёнка.

Волынец напомнила о проекте федерального закона, подготовленного Минздравом, который касается выявления рисков для психического здоровья детей от использования игр и игрушек.

Детский омбудсмен считает, что в перечень рисков необходимо включить случаи, когда настольные, компьютерные и иные игры, игрушки или игровые сооружения изображают и (или) описывают нетрадиционные семейные ценности.

«Учитывая вышеизложенное, прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, поддержать инициативу и содействовать скорейшему внесению данного законопроекта в Госдуму», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец призвала запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним.