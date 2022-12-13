Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите русского языка

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов.

Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что документ указывает на недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Перечень таких слов содержится в нормативных словарях.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка.

Также по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева лидеры стран СНГ приняли решение создать международную организацию по продвижению русского языка.

Её концепция уже утверждена.